Homem ameaçou matar a ex e a filha dela se casamento não fosse reatado, diz polícia

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 43 anos foi preso no Bairro do Pacoval, em Macapá, após ameaçar de morte sua ex-companheira, a filha dela e a mãe da vítima. A prisão ocorreu na noite de terça-feira (6), após a vítima procurar a delegacia para denunciar as ameaças e o roubo de um aparelho celular.

Segundo o relato da vítima à polícia, o suspeito, identificado como Juan Fernando, foi até sua residência e a ameaçou, dizendo que se ela não voltasse para ele, a mataria, assim como sua filha e sua mãe.

Diante da recusa da ex-companheira, o homem subtraiu o celular que ela portava, utilizando-o como forma de chantagem, e fugiu do local.

A vítima, acompanhada de sua irmã – proprietária do celular levado –, dirigiu-se imediatamente à delegacia para registrar a ocorrência. Enquanto prestava depoimento, a mulher começou a receber ligações ameaçadoras do ex-companheiro.

Diante da gravidade da situação, a equipe policial de plantão fez diligências e conseguiu localizar o suspeito no Bairro do Pacoval. No momento da abordagem, o homem tentou fugir e resistiu às ordens de parada. A polícia teve que usar força para algemá-lo. O acusado está à disposição da justiça.