Homem é alvo de venda ilegal de ouro e armas no Amapá

Ação policial ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem suspeito de envolvimento com a venda ilegal de ouro e posse de armas de fogo foi alvo da Polícia Federal durante uma operação realizada nesta segunda-feira (26), no município de Santana, no Amapá.

A ação é um desdobramento de uma prisão em flagrante ocorrida em fevereiro deste ano, quando quatro pessoas foram detidas em Macapá, em um ponto de comercialização clandestina de ouro. Na ocasião, foram apreendidos 1,3 quilo de ouro, R$ 15 mil em espécie e uma pistola calibre 9 mm com várias munições.

A partir das investigações, a Polícia Federal identificou indícios de que um dos presos mantinha cerca de oito armas de fogo, entre modelos de uso permitido e uso restrito, incluindo uma arma cuja posse é autorizada apenas a agentes públicos. Também há suspeita da existência de armamentos não registrados, o que pode caracterizar contrabando.

Para aprofundar a apuração, a PF deflagrou a Operação Noite Dourada, cumprindo três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado em Santana.

Durante as buscas de hoje, a polícia apreendeu aproximadamente R$ 1,2 milhão em cheques a descontar e R$ 5 mil em espécie na casa de um dos suspeitos presos.