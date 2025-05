Homem é assassinado com facada no pescoço

Crime ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem aparentando ter cerca de 60 anos de idade foi assassinado com uma facada no pescoço, no início da madrugada desta segunda-feira (19), no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Ao lado do corpo, encontrado jogado em um perímetro escuro da Rua Caneleira, os policiais do 2º Batalhão da PM do Amapá acharam uma bicicleta e uma faca – que possivelmente foi a arma usada no crime.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) acompanharam os trabalhos da Polícia Científica, contudo, tiveram dificuldades na coleta de informações que pudessem ajudar a elucidar o caso, pois no local não havia testemunhas.

A autoria do crime ainda é desconhecia e denúncias podem ser repassadas pelo telefone (96) 9 9170 4302.