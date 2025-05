Homem é flagrado transportando gado abatido em rabeta; carne foi incinerada

INTERIOR DO AMAPÁ

Ocorrência foi registrada pelo Batalhão Ambiental na cidade de Pracuúba, a 265 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem foi preso ao ser flagrado pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá transportando ilegalmente carne de búfalo em uma embarcação do tipo rabeta, durante patrulhamento na região da Ponta da Graça, no município de Pracuúba, a 265 km de Macapá. O flagrante ocorreu na quinta-feira (16).

De acordo com os policiais, o suspeito levava quatro quartos de gado bubalino abatido sem qualquer tipo de refrigeração, de forma inadequada e sem a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório emitido pela Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (DIAGRO).

Durante a abordagem, o infrator afirmou que realizava o transporte a pedido de um conhecido, que chegou ao local pouco depois da abordagem. Ambos foram conduzidos à delegacia de Pracuúba.

A carne passou por inspeção da Polícia Científica, que a classificou como imprópria para o consumo humano. O material foi incinerado logo após a análise pericial.