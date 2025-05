Homem é morto com tiros à queima roupa em frente de mercantil

Caso foi registrado no início da noite desta sexta-feira (17), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (17), no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá. A vítima, identificada como Elias Pinheiro da Costa, de 25 anos, estava sentada em frente a um mercantil quando dois homens se aproximaram e efetuaram os disparos.

Imagens de câmeras de segurança mostram que Elias estava acompanhado de outro homem. Em determinado momento, ele se levanta, aparentando desconfiança, caminha até outro estabelecimento ao lado, retorna e se senta novamente.

Pouco depois, os atiradores surgem nas imagens e disparam várias vezes contra ele. A vítima começa a tombar logo no primeiro disparo, enquanto o primeiro atirador continua a apertar o gatilho. Quando Elias já está no chão, o segundo atirador se aproxima e efetua mais alguns disparos. Logo após o crime, o circuito de câmeras registra a movimentação de populares ao redor do corpo.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou paradeiro dos suspeitos. A motivação também não foi esclarecida. O crime é investigado pela Polícia Civil, que esteve no local acompanhando os trabalhos de perícia.

Segundo a polícia, Elias havia saído recentemente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde cumpriu pena por tráfico de drogas e foi posto em liberdade no dia 1º de abril.