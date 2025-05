Homem é perseguido de campo de futebol à área de ressaca e morto a tiros em Cutias

Crime ocorreu no município a 130 km de Macapá, no leste amapaense.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 21 anos foi morto por disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (26) no município de Cutias do Araguari.

Eram 22h45 quando moradores da região ouviram uma sequência de barulhos de tiros vindos do rumo do campo de futebol Luzinar. Foi então que a polícia foi chamada.

Atacado em via pública, Macknac Tavares Marinho ainda correu do atirador, mas foi perseguido e alcançado em uma área de ressaca.

A namorada da vítima estava no local do crime e repassou algumas informações aos policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPRU), mas não soube detalhar para onde Macknac havia corrido no momento em que foi atacado.

O corpo da vítima foi encontrado após incursões feitas pelas polícias Civil, mas a autoria e motivação da execução ainda são desconhecidas.