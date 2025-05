Homem que desferiu 30 facadas na ex-esposa diz que era ‘perseguido’

Por JONWENE SILVA, de Santana

Na noite desta sexta-feira (23), Ubiranilson Araújo Madureira, de 37 anos, se apresentou de forma espontânea no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) do município de Santana, localizado a 17 km de Macapá. Ele é acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, Gleice Kelly Favacho, crime ocorrido na última quinta-feira (22), no Bairro Igarapé da Fortaleza. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por mais de 30 facadas.

Durante o interrogatório, Ubiranilson relatou ao delegado Jurandir Bentes que vinha sendo perseguido há algum tempo por Gleice Kelly e que, no dia do crime, perdeu o controle emocional, chegando ao extremo da violência. O acusado também afirmou ter consumido bebida alcoólica algumas horas antes do ataque e disse que fugiu do local com medo de represálias.

“O advogado do Ubiranilson nos procurou ainda durante a tarde, manifestando seu interesse em apresentar o seu cliente. E agora, à noite, ele esteve aqui e eu tomei o seu interrogatório, onde ele relata que a situação foi gerada pelo ápice de perseguição de ex-mulher e que acabou num descontrole, perdendo a cabeça. Afirmou ainda que havia ingerido bebida alcoólica”, destacou Jurandir Bentes. Delegado Jurandir Bentes

Enquanto o acusado prestava depoimento, foi constatada a existência de um mandado de prisão preventiva em seu nome. A defesa, representada pelo advogado Simas Ribeiro, disse ter sido surpreendida pela ordem judicial e argumentou que não há justificativa para a medida.

“Não há necessidade do pedido de prisão preventiva. O meu cliente é réu primário, possui residência fixa, iria se apresentar como se apresentou para prestar todos os esclarecimentos necessários. Admite que perdeu a cabeça e trata-se de uma boa pessoa. É trabalhador, paga pensão de outros sete filhos, possui vinte pessoas que trabalham com ele e todos sabem da índole positiva dele”, reafirma Ribeiro.

Diante do mandado, Ubiranilson Araújo permanece preso e será encaminhado à audiência de custódia, onde o juiz responsável decidirá se revoga ou mantém a prisão preventiva.