Homem que se aproveitou de vítima bêbada para furtar celular é preso

Um homem de 40 anos foi preso nesta segunda-feira (19), no município de Itaubal do Piririm, a cerca de 100 km de Macapá, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia da cidade.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em janeiro deste ano, quando o suspeito se aproveitou do estado de embriaguez de uma pessoa para furtar um aparelho celular dentro da residência da própria vítima. A apuração do caso levou à identificação do autor e ao pedido de prisão preventiva, que foi cumprido na casa do acusado.

Segundo a Polícia Civil, o investigado já possui histórico de envolvimento com crimes patrimoniais e também tem passagem pela polícia por estupro de vulnerável.

Após a prisão, o homem foi conduzido para audiência de custódia. As autoridades não divulgaram a identidade do acusado.