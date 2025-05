Homem registra ‘filho’, mas descobre que foi enganado com falso DNA

Delegado Renato Gereb investigou o caso. Mulher confessou ter falsificado o resultado do exame

Uma mulher de 25 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Amapá por falsificar um exame de DNA com o objetivo de enganar o ex-namorado, de 23 anos, fazendo-o acreditar que era o pai de uma criança. A fraude foi descoberta cinco meses após o nascimento do bebê, quando o homem começou a desconfiar da paternidade devido à aparência da criança. Sem o conhecimento da mãe, ele realizou um novo exame de DNA, que confirmou que não havia vínculo biológico entre ele e o bebê. No entanto, a criança já havia sido registrada em seu nome. Após a descoberta, o rapaz procurou a polícia. Os detalhes do caso foram apresentados pelo delegado Renato Gereb, da 2ª DP de Macapá, responsável pela apuração.

