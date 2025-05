Ibama aprova plano e Petrobras fica a um passo do petróleo no Amapá

Aprovação do plano de proteção da fauna abre caminho para testes de impacto ambiental, última etapa do processo de licenciamento

Por SELES NAFES

O Ibama aprovou, nesta segunda-feira (19), o Plano de Proteção à Fauna apresentado pela Petrobras para a região da costa do Amapá. A decisão autoriza a estatal a avançar para uma nova etapa do processo de licenciamento ambiental, com a realização de simulações e vistorias práticas.

De acordo com o Ibama, o plano apresentado atende aos critérios técnicos exigidos e permite que a empresa inicie exercícios de resgate de animais oleados, simulando situações de emergência para testar a capacidade de resposta diante de um possível vazamento de petróleo.

Apesar do avanço, a autorização ainda não permite a perfuração de poços na Bacia da Foz do Amazonas. A Petrobras precisa concluir a chamada Avaliação Pré-Operacional (APO) — etapa que inclui as simulações agora aprovadas — para que o Ibama decida, de forma definitiva, sobre a concessão da licença ambiental.

Em 2023, o Ibama negou o pedido inicial da estatal, apontando falhas e lacunas nos estudos apresentados. Desde então, a Petrobras reforçou os investimentos para cumprir as novas exigências, entre elas a construção de um hospital de fauna em Oiapoque, extremo norte do Amapá. A unidade, que já está concluída, recebeu licença de operação do governo estadual.

No início deste mês, o governador do Amapá, Clécio Luís, integrou a comitiva brasileira que participou da Offshore Technology Conference (OTC), o maior evento internacional do setor de petróleo e gás, realizado nos Estados Unidos. O Amapá foi um dos principais focos do evento por conta do projeto da Margem Equatorial.