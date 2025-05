Identificados os 7 mortos em ação da PM em Macapá

Ocorrência foi na madrugada deste domingo (4), na Via Expressa Aníbal Barcellos, no bairro Pantanal, zona norte de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Foram identificados os sete mortos na ação da Polícia Militar ocorrida na madrugada deste domingo (4), na Via Expressa Aníbal Barcellos, no bairro Pantanal, zona norte de Macapá. A ocorrência gerou forte comoção e debate nas redes sociais, questionando a ação policial.

O Portal SN teve acesso ao Boletim de Ocorrência apresentado pela Companhia de Motopatrulhamento Tático (Patamo) à Polícia Civil.

Segundo o relatório, a equipe da Patamo foi acionada após denúncia recebida pelo setor de inteligência da unidade, apontando que um homem conhecido como Billy estaria traficando drogas na companhia de outros suspeitos armados, utilizando um veículo Onix branco. A Patamo solicitou, então, apoio da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope.

Os policiais localizaram o carro na via expressa e tentaram fazer a abordagem – segundo o BO, com sinais sonoros e luminosos. O condutor teria fugido e colidido contra uma viatura, derrubando um policial motociclista. Segundo o registro da PM, os ocupantes do veículo iniciaram disparos contra as equipes, que revidaram em “legítima defesa”.

O confronto terminou com sete mortos, cujas identidades foram confirmadas como: Erick Marlon Pimentel Ferreira — apontado como liderança do tráfico na zona norte e com extensa ficha criminal; Thiago Cardoso da Fonseca; Emanuel Brayan Pimentel Ferreira; Wesley Jhonata Monteiro Ribeiro; Cleiton Ramon da Silva Pereira; Wendel Cristian Conceição Wanderley; e o adolescente Max Dias Toloza, de 14 anos.

À Polícia, os militares apresentaram armamentos e drogas, que disseram ter achado no veículo: sete armas de fogo, incluindo pistolas, espingarda e revólveres; munições, 90 porções de crack, cocaína, maconha e R$ 650 em espécie. Também foi registrada a apreensão de uma pistola calibre .40 com brasão da Polícia Civil do Amapá.

Os materiais foram apresentados no Ciosp do Pacoval, onde a ocorrência foi formalizada. A Polícia Científica periciou o local.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) reiterou, por meio de nota oficial, que o caso será apurado com rigor e imparcialidade. A pasta afirmou que, se forem identificados excessos ou uso desproporcional da força, o Estado tomará todas as medidas legais cabíveis.

Comoção social

Versões paralelas seguem circulando neste domingo nas redes sociais. Em áudios e vídeos atribuídos a familiares, é contestada a versão de confronto. Em uma das gravações, um homem que se apresenta como irmão de duas das vítimas afirma que elas voltavam de um jogo de futebol e estavam deixando um colega em casa no bairro Pantanal. A mesma narrativa é sustentada por uma mulher que se identifica como mãe de um dos mortos.

Outra versão que circula na internet é de que os ocupantes do veículo fazem parte de um time de futebol amador do Bairro Pantanal. Segundo esta teoria, no momento da abordagem policial, eles estavam retornando da Praça Chico Noé, onde tinham ido lanchar para comemorar uma vitória no campeonato amador e estavam retornando à comunidade, onde alguns deles residem.

A Polícia Civil vai conduzir as investigações. O Portal SN segue acompanhando o caso.