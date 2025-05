Incêndio destrói apartamento em torre residencial no Centro de Macapá

De acordo com as primeiras informações, o fogo estaria próximo do 14º andar

Por SELES NAFES

Um incêndio destruiu um apartamento em uma das torres residenciais do condomínio Costa Norte, no Centro Comercial de Macapá, na noite desta terça-feira (20). Os bombeiros conseguiram controlar o fogo.

De acordo com as primeiras informações do local, o fogo ocorreu entre o 14º e o 15º andar do torre que fica na Rua São José, esquina com a Avenida Iracema Carvão Nunes. O Costa Norte, inaugurado em 2019, possui duas torres com 19 andares, cada.

O Corpo de Bombeiros está no local com várias equipes e viaturas e fechou todo o quarteirão, O trânsito foi desviado. Por volta das 19h, o fogo foi controlado com uso da escada Magirus do Corpo de Bombeiros.

A autoescada mecânica de última geração, tem 55 metros de alcance, o equivalente a um prédio de 20 andares, e pode alcançar essa altura em 40 segundos.

A reportagem do Portal SelesNafes.Com está no local acompanhando o trabalho das equipes. Por enquanto, não há informações sobre possíveis vítimas. Reportagem em andamento.