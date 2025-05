Incêndio destrói ônibus da Sião Thur; passageiros relataram fagulhas no motor

Bombeiros de Santana demoraram 20 minutos para controlar as chamas com uso de espuma

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um ônibus da empresa Sião Thur foi completamente destruído por um incêndio, na tarde desta quarta-feira (28), no município de Santana, a 17 km de Macapá. Em pânico, os passageiros precisaram deixar o veículo às pressas. Não houve feridos.

O coletivo fazia a linha Macapá/Santana. Segundo as primeiras informações apuradas no local pelo Portal SelesNafes.Com, o incidente aconteceu na esquina da Avenida Santana com a Rua Everaldo Vasconcelos, no bairro Fonte Nova, por volta das 16h.

Os passageiros relataram que perceberam fagulhas no compartimento do motor. Como o local do incêndio fica próximo ao quartel, as primeiras viaturas chegaram em cerca de três minutos.

Uma das principais preocupações era evitar que o fogo atingisse a rede de alta tensão, o que poderia deixar parte do bairro sem energia elétrica. Técnicos da Equatorial estiveram no local e interromperam o fornecimento para evitar acidentes.

Os bombeiros usaram espuma para controlar o fogo, o que levou cerca de 20 minutos. Duas viaturas de combate foram acionadas para debelar as chamas. Até as 16h40, o trânsito na área permanecia interditado, com a Polícia Militar realizando o desvio dos veículos.

De acordo com o capitão George Bacellar, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Santana, apenas a perícia vai esclarecer o que causou o fogo.

“Quando chegamos, as chamas estavam muito altas, com uma fumaça densa e escura. Fizemos a escora das rodas para evitar que o veículo se deslocasse. O condutor retirou os passageiros e acionou nossa equipe”, explicou o capitão.