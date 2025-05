Influencer do “Iphone ouro” é preso com armas e acusação de envolvimento com facção

Venício Silva, o Vinishik, de 25 anos, tem 335 mil seguidores no Instagram e exibe nas redes fotos em Dubai, carros de luxo e faz brincadeiras com pagamentos em dinheiro

Por OLHO DE BOTO

O influencer digital conhecido como Vinisheyk foi preso por posse ilegal de arma de fogo, na noite deste domingo (18), no bairro Pacoval, em Macapá.

Em uma de suas redes sociais, Venicio Araújo Silva, de 25 anos, se apresenta como o primeiro influencer amapaense a ostentar um relógio e um iPhone de ouro, avaliados, segundo ele, em R$ 200 mil.

Durante abordagem realizada por policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA), após denúncia anônima, foram encontrados no carro em que ele estava um revólver calibre 38, localizado embaixo do banco do passageiro, mais de mil reais em espécie e o iPhone dourado.

Segundo informações da polícia, o influencer assumiu ser o dono da arma e do celular. Em seguida, colaborou com os agentes e os levou até a casa onde mora com a mãe. Lá, entregou uma segunda arma, uma pistola calibre 9mm que estava guardada em seu quarto.

O motorista do veículo também foi preso e encaminhado com ele ao Ciosp do Pacoval.

Consta no boletim de ocorrência que a denúncia recebida pelos policiais apontava Vinisheyk como responsável por comprar e revender armas para uma facção criminosa atuante no estado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Em seu Instagram, onde acumula 335 mil seguidores, Vinisheik posta fotos de passeios em Dubai e vídeos com brincadeiras envolvendo prêmios em dinheiro em locais públicos de Macapá.