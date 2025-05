Inova Amazônia Summit posiciona Amapá como polo de inovação sustentável

O evento iniciou nesta quarta (21) e segue até sexta (23) na sede do Sebrae, em Macapá.

Começou, em Macapá, nesta quarta-feira (21), o Inova Amazônia Summit, evento que reúne empreendedores, investidores e representantes de governos com o propósito de impulsionar negócios sustentáveis baseados na biodiversidade amazônica.

Realizado pelo Governo do Amapá em parceria com o Sebrae, o encontro segue até sexta-feira (23), na sede do Sebrae, no bairro Laguinho, com entrada gratuita e inscrições online.

A programação inclui mais de 120 expositores e 30 painéis temáticos, além de rodadas de negócios, apresentações culturais, visitas técnicas e exposições de produtos com indicação geográfica. O evento foi estruturado para fortalecer a bioeconomia como vetor de desenvolvimento sustentável na Amazônia, com foco especial na inclusão social e na valorização do conhecimento tradicional.

Durante a abertura, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Edivan Andrade, destacou que o Amapá pretende se consolidar como referência nacional em bioeconomia.

“Este é um momento estratégico, sobretudo diante da proximidade da COP-30, que ocorrerá em Belém. Precisamos aliar inovação, sustentabilidade e inclusão social como um modelo viável de desenvolvimento”, afirmou.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae local, Josiel Alcolumbre, reforçou que o Summit valoriza tanto os empreendedores já atuantes quanto os que desejam ingressar na bioeconomia.

“É uma vitrine do que temos de mais inovador no uso responsável da biodiversidade amazônica”, declarou.

A participação de convidados de outros estados, como Márcia Costa, de Santa Catarina, deu ao evento uma dimensão nacional. Ela elogiou a estrutura e frisou a importância de mostrar o potencial das startups da região.

“É fundamental dar visibilidade à criatividade e às soluções inovadoras que surgem a partir da floresta”, disse.

O governador do estado, Clécio Luís, afirmou que através do Inova Amazônia Summit e outras ações em curso, o Amapá quer se firmar como protagonista na construção de uma economia baseada em inovação, sustentabilidade e na rica biodiversidade amazônica.

“Temos 73% do estado como área protegida, mas o restante pode ser uma área de produção responsável, de produção sustentável. Nós podemos chamar essa produção de negócios sustentáveis, negócios éticos do ponto de vista ambiental. É isso que importa: gerar emprego, gerar renda, gerar mobilidade, gerar futuro, através de matrizes econômicas diversificadas, todas a partir desse ativo ambiental que nós temos. E esse evento tem essa magia de juntar os ativos ambientais com tecnologia, com inovação, para gerar esse negócio”, avaliou o governante.

Motivação

A noite de abertura foi marcada pela palestra “Reinventando o Presente”, conduzida pelo ator e diretor Miguel Falabella, dentro da trilha temática “Liderança e Impacto”. Em uma abordagem inspiradora, Falabella compartilhou experiências pessoais e profissionais, abordando temas como criatividade, comunicação e o papel da arte na construção de futuros mais sustentáveis.

“As pessoas, na ânsia de serem originais, fazem tudo igual. Precisamos nos reinventar”, afirmou.