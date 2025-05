Jovem defende mãe de agressão do padrasto e leva terçadadas no pescoço

Acusado foi preso. Caso ocorreu na comunidade do Paredão, em Ferreira Gomes, a 139 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um ato de bravura e amor terminou em uma grave lesão corporal na comunidade do Paredão, em Ferreira Gomes, a 139 km de Macapá. Um jovem de 18 anos foi ferido com golpes de terçado no pescoço e na orelha esquerda ao tentar proteger sua mãe de uma agressão do padrasto. O caso ocorreu no último fim de semana.

A Polícia Civil do Amapá foi acionada pela Unidade Mista de Saúde local, que informou a chegada do jovem em estado crítico. A vítima precisou ser transferida para o Hospital Regional de Porto Grande, onde há mais estrutura para casos de alta complexidade, para receber tratamento especializado.

Em um breve relato à polícia, autorizado pela equipe médica, o jovem contou que interveio em uma discussão entre sua mãe e o padrasto, de 38 anos, e acabou sendo atacado com um terçado.

Imediatamente, uma equipe da delegacia foi a residência da família, onde familiares confirmaram a versão da vítima e entregaram o terçado utilizado na agressão. Eles também informaram que o agressor havia fugido para uma casa próxima.

Após diligências, o suspeito foi encontrado em outro imóvel. Foi necessário forçar a entrada na residência para realizar a abordagem. O homem foi encontrado deitado em uma cama, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Durante a busca no local, os policiais apreenderam uma faca de cozinha escondida debaixo do travesseiro do agressor.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Ferreira Gomes. Devido ao seu estado de embriaguez, nervosismo e comportamento agressivo, o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da equipe policial e do detido. O agressor também apresentava marcas de luta corporal, que corroboram o relato da vítima.

Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (12), a Justiça determinou o encaminhamento do infrator para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanecerá à disposição da Justiça. A polícia não informou o nome do acusado.