Ladrão leva motocicleta de vítima caída após acidente e ainda tenta revender o veículo

O suspeito estava oferecendo a moto em oficinas do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi preso após furtar e tentar vender uma motocicleta pertencente a uma vítima que havia acabado de se envolver em um acidente de trânsito em Macapá. O caso foi divulgado na última terça-feira (29) pelo 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá.

Em vez de ajudar a socorrer a vítima que estava caída no chão após o sinistro, Alexandre Bezerra, de 33 anos, se apossou da motocicleta e foi embora, tentar vendê-la na zona leste da capital. Ele acabou denunciado por um policial de folga.

As informações repassadas aos militares do 6º Batalhão eram de que o suspeito estava oferecendo a moto em oficinas do Bairro Perpétuo Socorro. A partir da denúncia, não demorou para que ele e a motocicleta fossem localizados.

Segundo a polícia, Alexandre confessou o crime. Ele admitiu ter se aproveitado da vulnerabilidade da vítima no momento do acidente. Preso, foi apresentado por furto no Ciosp do Pacoval.