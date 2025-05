Livro com 11 histórias ilustradas em estilo HQ resgata a ‘saga única’ de Mazagão

Obra será lançada no dia 9 de maio no SENAC, em Macapá, e mistura história, lenda e ficção sob olhar inovador do professor e roteirista Gian Danton

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um pedaço da África em plena Amazônia. Essa é a premissa que inspira Mazagão, o mais novo livro do professor e roteirista Gian Danton — pseudônimo de Ivan Carlo Andrade de Oliveira —, que será lançado na próxima sexta (9), no Senac, em Macapá. A obra reúne 11 histórias ilustradas em estilo de histórias em quadrinhos (HQ), todas tendo como pano de fundo a história de Mazagão, cidade marcada por uma trajetória única no mundo.

Professor do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Gian Danton destaca que o livro surgiu da percepção de que Mazagão tem uma história riquíssima, ainda pouco conhecida.

“Muita gente conhece a festa de São Tiago, mas poucos conhecem toda a saga relacionada à cidade, única no mundo que foi transportada de um continente para outro. Mazagão é única no mundo. É o único caso de uma cidade que foi transportada de um continente para outro. São séculos de histórias e fatos e até lendas que exploro no meu livro”, ponderou.

As narrativas transitam entre a Mazagão africana e a brasileira, explorando desde eventos históricos até elementos míticos. Embora possam parecer independentes, as 11 histórias formam, juntas, uma narrativa mais ampla.

“O livro é um desafio para o leitor: descobrir o que une as várias histórias, algo que só revelo no último capítulo, nas últimas páginas”, antecipa o autor.

Ilustrações

As ilustrações do livro dão vida a essa ambientação histórica e fantástica. Elas foram feitas por artistas de diferentes cidades, em sua maioria atuantes no universo dos quadrinhos. Do Amapá, contribuíram Rafael Senra, Will Cruz e Natália Muniz. De Manaus, os ilustradores Gusmão e Adriano emprestaram seus traços.

A capa ficou por conta do amazonense Romahs, que, ao ler os textos, fez questão de ilustrá-la. Já o curitibano Guto Dias, único fora da região Norte, foi escolhido especialmente para ilustrar uma história ambientada no Marrocos. “Além de ilustrador, ele é professor de história e pesquisador da Idade Média. Era a pessoa perfeita para ilustrar a parte da história que se passa em Marrocos, em um conto focado em dois atalaias”, explica Danton.

Com décadas de experiência, Gian Danton é roteirista de quadrinhos desde 1989, autor de diversos livros na área de comunicação e de romances como O uivo da górgona, Galeão e Cabanagem. Também é membro da Academia Amapaense de Letras.

Com um projeto gráfico dinâmico e enredo instigante, Mazagão é mais do que um livro ilustrado: é uma imersão em uma história singular que conecta dois continentes por meio da ficção e da arte.