Lucas prepara questionamentos a Marina em comissão do Senado

Senador prepara questionamentos sobre criação de reservas na costa do Amapá

Por SELES NAFES

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estará no próximo dia 27 de maio na Comissão de Infraestrutura do Senado para dar explicações sobre as reservas marinhas que o ICMBio pretende criar na costa do Amapá. A informação sobre a audiência foi confirmada pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP), que se prepara para fazer questionamentos à ministra.

Para o senador, a intenção do ICMBio é agradar ONGs ambientalistas internacionais que participarão da COP 30, em novembro, em Belém (PA).

“Querem dar isso de banquete ecológico para os ambientalistas que vêm para a COP? Por que não criaram no Pará?”, questionou o senador.

Lucas Barreto quer evitar que se repita o que ocorreu na criação do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no início dos anos 2000. Na ocasião, a mega unidade de conservação abrangeu terras do Amapá e do Pará sem consultas às comunidades locais.

Na semana passada, o ICMBio anunciou a suspensão da consulta marcada para o dia 6 de maio, que discutiria a criação das quatro reservas marinhas. Uma delas, localizada a 137 km do Cabo Orange (Oiapoque), fica exatamente na rota marítima prevista para a futura exploração de petróleo na Margem Equatorial.

Contudo, a consulta foi apenas suspensa, e o processo poderá ser retomado a qualquer momento.