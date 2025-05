Lutador em desespero tenta se jogar de passarela, mas é salvo por bombeiros e PMs

Atleta de 19 anos tentou suicídio, mas foi salvo pelas equipes na BR-210

Por OLHO DE BOTO

Policiais militares do 2º Batalhão e uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amapá protagonizaram uma ação heroica na madrugada desta quinta-feira (15), ao salvarem a vida de um jovem lutador profissional de artes marciais, de 19 anos, que tentou se jogar de uma passarela localizada na BR-210, no bairro Boné Azul, zona norte de Macapá.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h, quando a guarnição formada pela sargento Joyce, o soldado P. Roberto e o cabo Thiago Almeida chegou ao local e encontrou os bombeiros tentando dialogar com o jovem, que estava em forte abalo emocional e ameaçava tirar a própria vida.

Segundo relato da sargento Joyce, o momento mais tenso foi quando o lutador, bastante transtornado, se pendurou na grade da passarela e tentou se lançar no vazio. Foi nesse instante que a ação rápida de um cabo dos bombeiros impediu a tragédia: ele conseguiu segurar o jovem pelos braços, enquanto os demais militares e os policiais deram apoio e o puxaram de volta em segurança.

A vítima foi imobilizada e encaminhada por uma ambulância ao Hospital de Emergência da capital. A motivação da tentativa de suicídio não foi revelada.

Durante o resgate, o soldado P. Roberto sofreu escoriações nas mãos e braços. A operação contou ainda com o apoio do tenente Sandokan, cabo J. Lopes e dos soldados José Ricardo e M. Oliveira.