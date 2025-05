Mãe e filho que morreram em colisão frontal com carreta são identificados

Acidente ocorreu na BR-210, a cerca de 28 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma idosa de 70 anos e seu filho, de 46 anos, morreram em um grave acidente ocorrido por volta das 19h desta sexta-feira (2), no quilômetro 28 da BR-210, no trecho entre Macapá e Porto Grande, no Amapá. As vítimas estavam em um carro de passeio, modelo Honda City, que colidiu frontalmente com uma carreta que transportava madeira em toras. Ambos os veículos pegaram fogo após a colisão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel seguia no sentido Macapá–Porto Grande e, após a colisão, foi parar debaixo da carreta, sendo arrastado até uma ribanceira à margem da rodovia, onde os veículos foram consumidos pelas chamas. O motorista da carreta conseguiu sair a tempo e não sofreu ferimentos.

As vítimas foram identificadas por familiares como Alan Guidão Tavares, de 46 anos, que dirigia o veículo, e Ivone Guidão Nunes, de 70 anos, mãe do condutor. Ambos morreram ainda no local.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. No entanto, segundo o policial rodoviário Jean Pantoja, o local apresentava baixa visibilidade e intenso fluxo de veículos no momento da ocorrência, o que exigiu a interdição da via para garantir a segurança e permitir o trabalho das equipes de resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica permaneceram no local até as 5h30 da manhã deste sábado (3), realizando o combate ao incêndio, a retirada dos destroços e a perícia. Os corpos das vítimas foram encontrados entre as ferragens e removidos com apoio de maquinários pesados cedidos por uma empresa privada.