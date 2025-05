Mães são atendidas em projeto de saúde e cidadania no Perpétuo Socorro

Iniciativa do vereador Joselyo ofereceu consultas, serviços jurídicos e ações de bem-estar

Este sábado (10) foi de atendimento e acolhimento no bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá. A Escola Estadual Maria Ivone de Menezes se transformou em um polo de cuidados com a população num projeto idealizado pelo vereador Joselyo (PP). A ação social oferece diversos serviços gratuitos de saúde, cidadania e estética, e seguiu com atendimentos até as 17h.

Moradores da região tiveram acesso a consultas com especialistas como neurologista, pediatra, ginecologista, clínico geral, cardiologista, gastroenterologista, mastologista, psicólogo, ortopedista e neuropediatra. Também foram disponibilizados serviços como assessoria jurídica, testes rápidos, massoterapia, manicure, pedicure, corte de cabelo, limpeza de pele e design de sobrancelhas.

“A nossa intenção é realizar ações em todas as comunidades. Obviamente não conseguiremos atender a todos, mas queremos realizar ao menos uma edição por mês e alcançar ainda mais pessoas”, adiantou o parlamentar.

A iniciativa recebeu elogios de moradores que aproveitaram os serviços oferecidos. Iranici Monteiro da Silva Barbosa, de 33 anos, buscou atendimento com dermatologista.

“Estou achando muito bom esse projeto. Eu não conhecia, mas acredito que vai ajudar muitas pessoas, principalmente quem não tem condições”, comentou.

Etiane Santos de Sousa, que participou da ação com a família, destacou a dificuldade de acesso a atendimentos psicológicos na rede pública.

“Está maravilhoso! Temos muitas mães solteiras, mães de crianças com autismo que precisam de laudos, é muito difícil, é uma eternidade conseguir consulta com psicólogo nos postos. Aproveitamos a ação e viemos em família. Conseguimos marcar consultas com pediatra e até com dermatologista, que é difícil encontrar”, disse.

Cristiane Valadares da Silva, de 44 anos, que já esteve presente em edições anteriores, também aprovou.

“O atendimento está ótimo. A ação tem sido muito benéfica, passando por vários bairros. Fui na primeira edição, fiz exame e hoje vim trazer o resultado”, relatou.