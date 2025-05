Mandante da execução de missionário em Macapá é preso em embarcação

'Cheiroso' seguia viagem em um barco que havia saído de Belém com destino à Macapá quando foi capturado pelo Grupamento Fluvial da PM do Pará.

Por OLHO DE BOTO

O foragido da Justiça amapaense, Michel da Silva Cardoso, de 33 anos, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (21) por envolvimento na morte do missionário Márcio Sousa da Silva, executado a tiros em outubro de 2024, no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

‘Cheiroso’, como o acusado é conhecido, seguia viagem em uma embarcação que havia saído de Belém com destino à Macapá quando foi capturado pelo Grupamento Fluvial da PM do Pará. Ele foi conduzido ao município de Breves (PA) – cidade mais próxima de onde o barco estava quando foi preso – e agora aguarda recambiamento para a capital amapaense.

Das quatro pessoas acusadas de participação no crime, apenas Maria Soares Cardoso, de 22 anos, conhecida como ‘Sapatona’, segue foragida.

A investigação do delegado Leonardo Leite, da DHPP, revelou que as ordens para matar o missionário Márcio Sousa teriam partido de Cheiroso e Sapatona e foram executadas por um indivíduo que estava acompanhado de um adolescente, os dois foram capturados ainda em 2024.

A polícia também apurou que Michel e Maria Cardoso eram donos de um ponto de vendas de drogas em uma área de pontes do Bairro do Muca, por onde a vítima costumava passar para chegar ao ponto de ônibus onde pegava um coletivo para ir à faculdade.

O problema para os traficantes é que, no caminho, Márcio evangelizava e dava conselhos a jovens da área para que não entrassem no mundo do crime e isso teria incomodado os donos da boca de fumo. Diante da situação, o missionário passou a ser ameaçado de morte.

Na época, a polícia informou que Márcio Sousa teria dito aos traficantes que chamaria a polícia caso fosse agredido por eles e, coincidentemente, dias depois, houve uma operação policial no local, foi então que os traficantes atribuíram a ação ao missionário, fato que teria motivado o homicídio.