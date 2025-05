Memorial a mortos em ação policial é vandalizado

As cruzes estavam jogadas no chão, quebradas e espalhadas, sem qualquer informação sobre a autoria ou motivação do ato.

Por RODRIGO DIAS

As sete cruzes instaladas em homenagem aos mortos durante uma ocorrência policial no dia 4 de maio, às margens da Via Expressa Aníbal Barcelos, no Bairro Pantanal, foram encontradas destruídas neste fim de semana.

As cruzes estavam jogadas no chão, quebradas e espalhadas, sem qualquer informação sobre a autoria ou motivação do ato. Nas redes sociais, amigos e familiares das vítimas manifestaram profunda indignação com o ocorrido.

O caso

A ação resultou na morte de Erick Marlon Pimentel Ferreira, Emanuel Bryan Pimentel Ferreira, Wesley Jhonata Monteiro Ribeiro, Cleiton Ramon da Silva Pinheiro, Wendel Cristian Conceição Wanderley, Max Dias Tolosa e Thiago Cardoso da Fonseca.

Segundo a versão da Polícia Militar, equipes do Patamo receberam informações de que o veículo transportava integrantes de uma facção criminosa. Ainda de acordo com a PM, durante a perseguição, os ocupantes do carro teriam derrubado uma policial que conduzia uma motocicleta e atirado contra a guarnição, que revidou.

Todos os sete homens que estavam no carro morreram no local. A corporação também informou que a maioria das vítimas possuía passagens pelo sistema penal.

Apesar da versão oficial, os familiares contestam o relato e acusam os policiais de execução sumária. Os agentes envolvidos na ocorrência foram afastados do patrulhamento enquanto as investigações prosseguem.