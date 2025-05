Mestres dos Pincéis contam histórias da Amazônia em cores no Amapá

Exposição está aberta na Casa do Artesão, no Centro de Macapá.

Da REDAÇÃO

O coletivo de artistas plásticos “Mestres dos Pincéis” deu início à 8ª edição de sua tradicional exposição na Casa do Artesão Amapaense, em Macapá. A mostra, que foi aberta na sexta (2), segue até o dia 16 de maio, com visitação gratuita aberta ao público. A iniciativa tem o apoio do governo do estado.

Nesta edição, o público poderá apreciar quadros pintados em tinta acrílica e óleo sobre tela, em um conjunto que expressa não apenas talento técnico, mas também um olhar sensível sobre o território e as narrativas do Norte do país. Os valores das obras variam entre R$ 250 e R$ 1 mil.

Formado por seis artistas amapaenses — Abmael Art, J. Batista, Egídio Gonçalves, Valdeci Santos, Jeriel Luz e César Cabral —, o coletivo foi criado em 1º de maio de 2017 e tem se consolidado como um dos principais grupos de arte visual da região.

Suas obras retratam, com cores vibrantes e técnicas apuradas, os elementos que compõem a identidade amazônica: a vida ribeirinha, a fauna, a flora e a cultura dos povos originários.

A exposição é realizada com o suporte da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), responsável pela gestão da Casa do Artesão, espaço que também abriga trabalhos de artesãos locais. Segundo o titular da pasta, Marcelino Flexa, a proposta é integrar diferentes linguagens artísticas e promover o acesso da população à produção cultural amapaense.

“A Casa do Artesão Amapaense está de portas abertas para receber não só as obras de nossos artesãos, mas também abre espaço para que os artistas de vários segmentos possam mostrar sua arte e seu talento ao povo amapaense e aos turistas que visitam”, afirmou o secretário.

A exposição recebe visitas de segunda a sábado, das 8h às 19h, e aos domingos, das 11h às 17h.