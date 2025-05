‘Meu pai não era bandido’: filhos de ex-conselheiro morto emocionam ato por justiça

Filhos de Edinaldo Júnior com o avô paterno: protesto reniu os pais e os filhos de Ednaldo Júnior, de 34 anos

Por SELES NAFES

Parentes e amigos do ex-conselheiro tutelar de Tartarugalzinho (222 km de Macapá), Edinaldo Júnior, de 34 anos, realizaram um protesto para pedir que a polícia mantenha a transparência nas investigações e que o acusado pelo crime seja condenado. O ato reuniu a esposa e os dois filhos da vítima, que emocionaram todos os presentes.

A manifestação ocorreu na praça de Tartarugalzinho, às margens da BR-156. Entre os familiares estavam a mãe e o pai de Edinaldo.

“Queremos uma investigação transparente e que o culpado venha a pagar. Meu filho era um homem bom, honesto, de caráter, que deixou dois filhos. Queremos justiça”, disse Ângela Delma, mãe de Edinaldo.

“Meu pai não era bandido. Era trabalhador e pai de família. Saía todo dia cedo de casa para trabalhar”, lembrou emocionado um dos filhos.

“Meu pai não precisou nunca roubar. Esse covarde vai ter que passar pela justiça. Meu pai cuidou direitinho da gente. Saía 5h da manhã e voltava às 18h”, acrescentou a filha.

Edinaldo dos Reis Santos Júnior foi morto na noite do último dia 20 de abril com um tiro de cartucheira no peito, no bairro do Goiabal, na zona oeste de Macapá. O comerciante José do Carmo Castelo, dono da amassadeira onde Edinaldo foi morto, se apresentou e confessou o crime. Como estava fora do flagrante, ele foi liberado após prestar depoimento.

As circunstâncias ainda estão sendo investigadas, mas o acusado alegou em depoimento que Edinaldo teria tentado invadir o imóvel com um chute na porta, e que se armou ao ver a esposa tentando impedir a suposta invasão. A cartucheira artesanal, segundo o comerciante, era usada por ele para caçar.

O protesto reuniu parentes com cartazes que expressavam a dor da perda do ex-conselheiro: “Vida toda sem meu pai, vida toda sem meu filho…”