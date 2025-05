Morte de missionário completa 7 meses com ‘Sapatona’ a última mandante ainda procurada

Ana Maria Soares Cardoso é acusada de mandar matar o missionário Márcio Sousa da Silva, crime ocorrido em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A covarde morte do missionário Márcio Sousa da Silva, de 49 anos, completou nesta quinta-feira (22) exatos sete meses. Após esse tempo, resta apenas uma suspeita foragida: Ana Maria Soares Cardoso, a “Sapatona”, de 22 anos.

Ela é considerada a última integrante do grupo criminoso que arquitetou e executou o missionário, no dia 22 de outubro de 2024, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá. Segundo as investigações conduzidas pelo delegado Leonardo Leite, da Delegacia de Homicídios (DHPP), “Sapatona” e Michel da Silva Cardoso, o “Cheiroso”, preso na noite de ontem (21), eram os mandantes do crime e controlavam uma boca de fumo nas áreas de pontes do bairro.

De acordo com a polícia, o missionário foi morto por tentar tirar jovens da influência do tráfico. Ele costumava passar pelo local para pegar o ônibus com destino à faculdade, aproveitando o trajeto para evangelizar e aconselhar adolescentes que viviam em situação de vulnerabilidade, expostos ao aliciamento do tráfico. As ações de Márcio começaram a incomodar os traficantes, que passaram a ameaçá-lo de morte.

Ainda segundo o delegado, a situação se agravou quando o missionário avisou que chamaria a polícia caso fosse agredido pelos criminosos. Dias depois de uma discussão entre a vítima e os criminosos, uma operação policial foi realizada na área. Os traficantes então atribuíram a ação à denúncia de Márcio e decidiram eliminá-lo. Pouco tempo depois foi comprovado que o fato nada teve a ver com a operação.

O plano de execução foi cumprido por Clebson Silva Rodrigues, preso dias após o crime por uma equipe do Bope, e por um adolescente de 16 anos, identificado pelas iniciais J.P. Ambos foram capturados ainda em 2024. As investigações indicam que os dois receberam ordens diretas de “Sapatona” e “Cheiroso”.

Michel “Cheiroso” foi preso pelo Grupamento Fluvial da PM do Pará enquanto ele viajava em uma embarcação que saiu de Belém com destino a Macapá, a polícia agora concentra esforços na captura de Ana Maria. Ele foi interceptado nas proximidades do município de Breves (PA), onde permanece custodiado até o recambiamento para o Amapá.

A DHPP reforça o apelo à população para que repasse qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Ana Maria “Sapatona”. As denúncias podem ser feitas de forma anônima para (96) 9 9170 4302.