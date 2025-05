Morto por pistoleiro era suspeito de assassinar líder comunitário, diz polícia

Vítima foi socorrida e morreu no Hospital de Emergência de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá faz buscas por um atirador conhecido como ‘PH’, apontado como autor de um homicídio ocorrido na zona sul de Macapá. A vítima, Carlos Sandro Marques, de 18 anos, foi atingida por um disparo na cabeça e acabou morrendo nesta quinta-feira (15), no Hospital de Emergências da capital.

Carlos estava internado desde a noite de quarta-feira, 14, quando foi atacado em um perímetro escuro da Avenida Ivaldo Alves Veras, na divisa entre os bairros Zerão e Jardim Marco Zero.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas o major Ademar Leite, do 1º Batalhão, informou à reportagem que a vítima tinha passagem por tráfico de drogas e era suspeita de envolvimento no assassinato do líder comunitário Denis Cardoso, de 47 anos. Denis foi encontrado com o pescoço quebrado e enterrado em uma cova rasa, em meio ao matagal de uma área pertencente ao Exército Brasileiro, no bairro Congós, em 23 de fevereiro deste ano.

As buscas por ‘PH’ continuam. Denúncias que possam ajudar na elucidação do assassinato de Carlos Sandro podem ser encaminhadas ao telefone (96) 99170-4302, o disque-denúncia da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).