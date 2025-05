Motoqueiro é surpreendido por policial ao utilizar passarela de pedestres

Irregularidade foi flagrada na BR-210 nas imediações do Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma infração que vem se tornando cada vez mais frequente foi flagrada nesta segunda-feira (5) não apenas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas também pelas câmeras de celular de populares que filmaram a abordagem.

Um motoqueiro foi surpreendido quando atravessava sorrateiramente uma das passarelas elevadas que são destinadas somente a pedestres que transitam na BR-210. O caso ocorreu na estrutura edificada nas imediações do bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Imagens gravadas por um morador das proximidades mostram o momento em que o motoqueiro descia a rampa da passarela, já quase concluindo a travessia. No entanto, ele foi interceptado por um policial rodoviário federal que se encontrava nas proximidades.

No vídeo, é possível observar o agente da PRF abordando o condutor assim que ele chega ao final da passarela. O motoqueiro, então, retira o capacete e ouve as orientações do policial. Em seguida, ele é visto deixando o local, empurrando a moto – e acompanhado do agente.

Segundo a PRF, o motociclista foi autuado pela infração cometida. Atravessar passarelas elevadas com veículos, como motocicletas, é considerado uma infração classificada como gravíssima, segundo o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade para esta infração é uma multa no valor de R$ 880,41 e a acumulação de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).