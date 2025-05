Motorista de acidente que deixou 1 morto e 5 feridos: ‘sem tempo de reagir’

NO SUL DO AMAPÁ

Colisão envolveu um carro e uma motocicleta, na entrada do município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira (14) na rodovia Manoel José Alves Pereira, uma das principais vias de acesso ao município de Laranjal do Jari, localizado no sul do Amapá, a 268 quilômetros de Macapá.

A colisão frontal entre um carro e uma motocicleta resultou na morte de uma pessoa e deixou cinco feridos, que foram encaminhados ao Hospital de Emergência da cidade.

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, o Fita UNO vermelho, de placas FQW-4A33, seguia em direção à área urbana do município. Após a subida de uma ladeira, já na descida, o motorista perdeu o controle e colidiu frontalmente com a motocicleta de placas QLS-2I94. O condutor do carro relatou à polícia que não teve tempo de reagir, sem dar mais detalhes.

A vítima fatal foi identificada como Ederson Teles Costa, de 38 anos, condutor da motocicleta. Ele morreu ainda no local do acidente. A passageira da moto, Valéria de Carvalho Pombo, ficou ferida e está entre os cinco encaminhados ao hospital.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) esteve no local e realizou a perícia para apurar as causas do acidente. O caso segue sob investigação.