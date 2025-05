Motorista de aplicativo é preso por furto de munição na casa de policial federal

Crime ocorreu em um condomínio localizado na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um motorista de aplicativo, de 22 anos, suspeito de envolvimento no furto a casa de um policial federal, foi preso em flagrante, ontem (30), por agentes da instituição onde a vítima trabalha. O nome do acusado não foi divulgado pelas autoridades.

De acordo com a PF, o crime ocorreu durante a madrugada, em um condomínio na zona norte de Macapá. A investigação apontou que o motorista teria transportado pelo menos três outros suspeitos até o local do furto e, ao amanhecer, retornado ao condomínio para buscá-los com os itens subtraídos. Em troca, teria recebido R$ 100 pelas corridas.

Entre os objetos levados estavam pertences pessoais da vítima e dois carregadores de pistola calibre 9mm com munições – materiais de uso institucional, pertencentes ao patrimônio da União.

Durante a perícia no local, agentes encontraram sinais de violação no muro do condomínio, além de indícios de passagem entre uma área de chácara e um cemitério vizinho.

O motorista foi conduzido à sede da Polícia Federal, onde foi autuado por furto qualificado, devido à destruição ou rompimento de obstáculo e por agir em conjunto com outras pessoas. A pena para esse tipo de crime pode chegar a até 8 anos de reclusão, além de multa.

Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanece à disposição da Justiça Federal.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos, além de recuperar os materiais furtados.