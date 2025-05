Mulher escondia drogas dentro de urso de pelúcia na casa de ex-sogra, diz polícia

Flagrante foi feito pela Rotam/Bope, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 25 anos foi presa pela Polícia Militar do Amapá após ser flagrada escondendo drogas dentro de um urso de pelúcia e em uma sapateira na casa da ex-sogra, em Santana, município a 17 km de Macapá. A ação faz parte de uma operação nacional contra o crime organizado.

Edilane dos Santos Rodrigues, identificada como ex-esposa de um traficante preso, foi alvo de investigações do setor de inteligência da PM antes da abordagem. De acordo com o major Hércoles, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a operação integra a Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (Renoe), que mobiliza policiais militares em todo o país contra o tráfico.

“Essa traficante foi flagrada vendendo drogas e, durante as buscas, encontramos parte da carga em uma sapateira e outra porção oculta dentro de um urso de pelúcia”, explicou o oficial.

A proprietária da residência, mãe do ex-marido de Edilane, afirmou à polícia que a suspeita pediu abrigo há seis dias, sem que ela soubesse das drogas escondidas no local.

“O filho dela está preso, e essa mulher estava lá ‘de favor’, mas aproveitou para armazenar entorpecentes”, acrescentou o major.

Ele destacou ainda o impacto do tráfico na criminalidade local: “Essas drogas alimentam outros crimes, como furtos, homicídios e estupros, gerando violência e medo na comunidade”.

A acusada assumiu a responsabilidade pela cocaína apreendida e foi encaminhada à Polícia Civil. A Operação Renoe segue em andamento.