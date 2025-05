Mulher que planejou a morte do sogro junto com amante volta a ser presa

Ela foi capturada pela equipe da 8ª DP da capital em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Condenada por um dos crimes de grande repercussão da história policial do Amapá, Edilene da Silva Trindade, de 45 anos, voltou a ser presa presa nesta quarta-feira (7) pela Polícia Civil.

Ela foi localizada no Bairro Hospitalidade, em Santana, a 17 km de Macapá, e será encaminhada ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil do Amapá, por meio da 8ª Delegacia de Polícia de Macapá.

Edilene foi julgada e condenada por tramar e facilitar a morte do seu sogro, Mário Ivo Sampaio, junto com o seu amante à época, segundo polícia

O homicídio aconteceu em janeiro de 2014, na residência da vítima, no bairro Infraero I, na zona norte de Macapá. Mas o corpo da vítima foi desovado na zona rural do município de Mazagão, a cerca de 60 km da capital.

Segundo a investigação, Edilene entregou a chave da casa para o amante, que invadiu o local e desferiu várias facadas em Mário Ivo. Após o crime, o corpo foi ocultado com a ajuda de um terceiro envolvido, sendo abandonado na estrada de acesso ao Mazagão Velho.

De acordo com a polícia, Edilene mantinha um relacionamento com um dos filhos da vítima. Mário Ivo, no entanto, sabia dos casos extraconjugais da nora e passou a confrontá-la. Isso teria motivado o assassinato.

“Apurou-se que a condenada convivia com um filho da vítima, e esta (a vítima) tinha conhecimento de que a infratora tinha relacionamentos amorosos extraconjugais. Passou a ser cobrada e se sentia incomodada com isso, foi quando decidiu, juntamente com seu amante, ceifar a vida do sogro”, afirmou o delegado Alan Moutinho, responsável pelo cumprimento da prisão.

O caso ganhou grande repercussão à época, não apenas pela brutalidade do crime, mas também porque um dos filhos de Mário Ivo – cunhado de Edilene à época – é um empresário bastante conhecido em Macapá, dono de uma tradicional loja de acessórios automotivos da cidade.

Pela morte de Mario Ivo, Edilene foi condenada a mais 16 anos de prisão, pena que começou a cumprir em 2016. Ela estava em prisão domiciliar desde 2022. Agora a Justiça decidiu que ela deve retornar e cumprir mais 8 anos e 1 mês em regime fechado.