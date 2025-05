Mulheres com negócios sustentáveis foram destaque no Inova Amazônia Summit

Evento terminou ontem

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Terminou ontem, 23 de maio, o Inova Amazônia Summit 2025, evento de referência promovido pelo Sebrae em parceria com o Governo do Estado do Amapá, que consolidou Macapá como epicentro de discussões estratégicas sobre inovação, bioeconomia e empreendedorismo sustentável na região Norte. Ao longo de uma programação intensa, o encontro reuniu mais de 5 mil participantes, com 25 painéis temáticos, rodadas de negócios e exposições que integraram tecnologia, saberes ancestrais e soluções voltadas à conservação da Amazônia.

Entre os principais destaques do evento, esteve o painel dedicado à atuação de lideranças femininas na promoção de modelos inovadores de negócios que respeitam o meio ambiente e geram impacto social positivo.

O espaço foi protagonizado por cinco mulheres empreendedoras da região Norte, que apresentaram suas trajetórias e projetos sustentáveis voltados ao aproveitamento de recursos como o jambu, o couro de peixe e o cacau nativo, evidenciando o papel central da mulher amazônida na nova economia verde.

Uma das painelistas foi a arquiteta paraense Tatiana Sinimbu Lima, fundadora da “Jambu Sinimbu”, empresa dedicada ao desenvolvimento de produtos derivados do jambu, como a cachaça e o “Tremidão Sinimbu”, um concentrado da flor de jambu com efeito estimulante sensorial, indicado para consumo em bebidas ou aplicação tópica.

“Eu encontrei no empreendedorismo uma paixão, e tenho orgulho em dizer que sou uma arquiteta com especialização em jambu. Sempre destaco, como mulher empreendedora, que a partir de ideias inovadoras conseguimos conquistar mais espaço e valorização econômica. Mesmo diante dos desafios da bioeconomia, precisamos vestir a camisa, lutar e defender o que é nosso”, destacou Tatiana.

As iniciativas apresentadas durante o painel não apenas exploram potencialidades bioeconômicas regionais, mas também adotam práticas de baixo impacto ambiental, com processos que excluem agentes químicos nocivos e valorizam sistemas agroflorestais, o que representa uma ruptura significativa com modelos tradicionais de exploração predatória. Esse enfoque reforça uma agenda contemporânea que alia inovação, conservação e justiça social, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Além de promover o empreendedorismo feminino como vetor de transformação, o evento evidenciou a importância da educação empreendedora, da articulação entre setor público e privado e do fortalecimento das cadeias produtivas locais. A participação de empreendedoras com forte atuação territorial e conexão comunitária demonstrou como o conhecimento tradicional, aliado à inovação tecnológica, pode gerar produtos de alto valor agregado e inclusão social.

O Inova Amazônia Summit também serviu como plataforma para consolidar parcerias institucionais e fomentar políticas públicas orientadas à inovação sustentável. Com a presença de representantes de órgãos como Embrapii, Finep, INPI, Confap, entre outros, o evento fortaleceu o ecossistema amazônico de inovação e apontou caminhos concretos para o avanço da economia criativa e circular na região.

Com o encerramento da edição 2025, o Amapá reforça sua posição como referência nacional no debate sobre bioeconomia e desenvolvimento sustentável. O protagonismo feminino demonstrado ao longo do Summit marca uma inflexão relevante na construção de modelos de desenvolvimento mais justos, resilientes e comprometidos com o futuro da Amazônia e de suas populações.