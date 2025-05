Na Série B do Amapazão, jogador leva soco e pontos no nariz

Partida ocorreu nesta quarta-feira (27), no Estádio Zerão, na abertura da competição.

Por JONHWENE SILVA

No confronto entre Cruzeiro e Esporte Clube Macapá, válido pela primeira rodada da Série B do Campeonato Amapaense, nesta quarta-feira (27), um lance terminou em agressão: durante uma disputa de bola dentro da área, um jogador desferiu um soco que atingiu o nariz do adversário. A partida ocorreu no Estádio Zerão, em Macapá.

O episódio ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo. Após a cobrança de falta do Cruzeiro, na confusão dentro da área, o atleta João Ricardo, do time cruzeirense, ignorou a bola e acertou um soco direto no nariz do jogador Sam, do Macapá. As imagens da transmissão registraram o momento exato da agressão.

Mesmo após o golpe, a partida seguiu. Sam sentiu o impacto e caiu ainda dentro da área. O árbitro, que estava bem posicionado, não marcou falta e só interrompeu o jogo depois da queda do atleta. O jogador do Macapá foi encaminhado ao Pronto-Socorro, onde passou por um raio-x e levou três pontos no nariz.

O Esporte Clube Macapá se manifestou pelas redes sociais, publicando uma nota de repúdio ao episódio. O clube denunciou a negligência e o desrespeito da arbitragem diante do lance, e afirmou que tomará as providências necessárias.

“Informamos que estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para que a agressão sofrida por nosso atleta não fique impune. Não aceitaremos que episódios como este sejam tratados com descaso. A violência no futebol não pode ser normalizada”, diz um trecho da nota.