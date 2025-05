Na volta do Augustão, Cafu e Robgol dão a vitória ao Independente em jogo festivo

Primeira fase do estádio localizado em Santana, a 17 km de Macapá, promoveu melhorias nas cabines de imprensa, campo, iluminação e vestiários.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Na volta do Augustão, os ex-jogadores Cafu, pentacampeão mundial, e Robgol, artilheiro de Santos e Paysandu, abrilhantaram a vitória do Independente sobre o Santana por 5 a 2 em clássico local que marcou a reinauguração do espaço em Santana, a 17 km de Macapá. Eles jogaram um tempo por cada equipe.

A entrega a 1ª fase da reforma do Estádio Municipal Augusto Antunes, realizada na noite desta quinta-feira (22), reuniu torcedores, autoridades e ex-atletas. Durante a cerimônia de reabertura do complexo, ex-atletas e pessoas que contribuíram com o desenvolvimento do futebol amapaense foram homenageados em um momento de grande emoção.

Inaugurado na década de 1960, o estádio pertencia à mineradora Icomi, que encerrou suas atividades em 1997 e deixou o patrimônio sob responsabilidade de entidades amapaenses. Um dos homenageados, o ex-jogador Tiaguinho, relembrou momentos marcantes vividos no local:

“Foi aqui que dei meus primeiros passos no futebol. Meu pai foi funcionário da Icomi e eu tive a felicidade de jogar aqui. O município de Santana tem dois clubes e já necessitava de um espaço adequado para receber os torcedores, que são muito apaixonados pelos seus times. Então, ficou tudo muito lindo. Parabéns a todos que contribuíram para a reabertura do Augusto Antunes”, destacou.

Conhecido popularmente como “Gigante Beira Rio”, o estádio recebeu investimentos de R$ 2,5 milhões, destinados pelo senador Randolfe Rodrigues (PT), com contrapartidas do Governo do Estado. As obras contemplaram melhorias na cabine de imprensa, vestiários, iluminação, pavimentação, gramado e setor administrativo. Randolfe ressaltou que essa é apenas a primeira etapa da revitalização:

“Tínhamos esse pedido da população e do torcedor santanense, que há anos clamava por melhorias no Gigante Beira Rio. Hoje entregamos a primeira fase, mas ainda virão as quadras, melhorias na piscina olímpica e toda a pavimentação da área de entrada do estádio. Um compromisso nosso com a população e com os clubes Independente e Santana”, afirmou.

O governador Clécio Luís destacou que outros espaços públicos voltados ao esporte e lazer também receberão atenção especial, e reforçou que o Augusto Antunes simboliza o resgate e a valorização do futebol amapaense:

“Temos visto muitos torcedores cobrando mais estádios, e isso é muito justo, porque realmente há essa necessidade. Reinauguramos a primeira fase do Augusto Antunes, que ainda receberá uma segunda etapa, e vamos melhorar outros espaços e municípios. Com isso, também poderemos dar um descanso ao estádio Zerão, que passará por uma grande reforma”, concluiu.