No Dia das Mães, grupo de Marabaixo fará almoço gratuito para mulheres carentes

A iniciativa ocorre na arena do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

No próximo domingo, 11 de maio, a Associação Cultural Raízes da Favela Dica Congó promoverá um dia especial, repleto de cultura e dignidade, para as mães do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Em um gesto de carinho e reconhecimento, o tradicional grupo de Marabaixo oferecerá um almoço gratuito às mães em situação de vulnerabilidade da região.

A iniciativa, que integra a programação do Ciclo do Marabaixo, terá início às 11h, na arena do bairro, localizada nas proximidades da Escola Estadual Irineu da Gama Paes.

A celebração promete ser um momento de alegria e confraternização, embalado pelo ritmo contagiante do Marabaixo — manifestação cultural profundamente enraizada na identidade amapaense.

Para Elísia Congó, coordenadora da programação, a ação solidária evidencia o poder da cultura como ferramenta de inclusão social e valorização das comunidades periféricas.

“Saímos do nosso gueto para proporcionar um dia especial a quem merece, mas não tem condições de celebrar o Dia das Mães por estar em situação de carência. O almoço é um reconhecimento da importância e do valor das mães da área periférica, ao som de muito Marabaixo”, destacou Elísia.