No Iapen, empresa acolhe 700 mães com café da manhã especial

Além de homenagear as mulheres pelo Dia das Mães, ação reforçou a importância da família no processo de ressocialização dos apenados

Da REDAÇÃO

Um café da manhã solidário, realizado na manhã deste sábado (10), acolheu 700 mulheres que visitam regularmente detentos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). A iniciativa faz parte da primeira edição do Projeto Acolher, idealizado pelo grupo Nutrimax, e teve como objetivo prestar apoio, escuta e reconhecimento a mães, companheiras e familiares que enfrentam a difícil realidade de ter um ente querido privado de liberdade.

A distribuição foi uma surpresa para as mulheres que sempre chegam muito cedo ao instituto.

“Muitas vezes as pessoas vêm para cá sem alimento. A mulher é guerreira, é forte. Eu não estava esperando isso. Quando vi eu falei: ‘meu Deus, que coisa boa!’ Vim logo garantir o meu lanche. Só tenho a agradecer vocês da Nutrimax por esse carinho especial com as mães aqui da frente do Iapen”, comentou a visitante Érica Lameira.

A ação, além de homenagear as mulheres pelo Dia das Mães, também reforça a importância da família no processo de ressocialização dos apenados. Para muitas dessas mulheres, manter o vínculo afetivo é essencial, mas também representa sacrifícios emocionais e financeiros.

“Muitas mães e companheiras têm seus recursos financeiros comprometidos com a reclusão de filhos ou parceiros. Manter o vínculo afetivo é algo importante para a ressocialização do apenado, mas pode gerar uma rotina difícil para o parente”, ressaltou Ianne Moraes, assistente administrativa da Nutrimax.

Com foco no acolhimento e na valorização dessas trajetórias, o Projeto Acolher pretende se consolidar como uma política social permanente, promovendo um espaço de escuta, empatia e respeito.

A proposta é também lançar luz sobre as histórias dessas mulheres que, mesmo diante da dor e do estigma social, permanecem firmes no apoio emocional aos reeducandos.

A ação reforça um olhar mais humanizado dentro do sistema prisional e destaca que o apoio familiar é um dos pilares fundamentais para a reintegração social de quem cumpre pena. Para os organizadores, o gesto simples de um café da manhã simboliza muito mais do que solidariedade: representa dignidade, reconhecimento e esperança para centenas de famílias que enfrentam, muitas vezes em silêncio, os impactos da prisão.