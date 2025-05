No regime semiaberto, condenado por tráfico morre em tiroteio com militares

Episódio ocorreu no Beco do Dante, no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um detento monitorado por tornozeleira eletrônica morreu baleado nesta terça-feira (6) ao confrontar uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Lucas Coutinho Alcântara, de 31 anos, possuía uma sentença condenatória de 9 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, mas já havia sido posto em liberdade do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), mediante alvará de soltura expedido pela Vara de Execução Penal para cumprir o restante da pena em regime semiaberto – por isto era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Os policiais relataram que estavam patrulhando pelo bairro e foram informados de que havia um suspeito armado em uma região de pontes, às margens da 7ª Avenida, com acesso pelo Beco do Dante. Na chegada à região, foram atacados a tiros por Lucas. Após o revide, o Samu foi chamado e constatou óbito no local.

Com o apenado, os policiais disseram ter encontrado um revólver calibre 38, arma que foi apresentada ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval, e que depois deverá ser encaminhada à Polícia Científica do Amapá.