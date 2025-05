Oficina gratuita ensina teatro e palhaçaria em Santana

Aulas serão realizadas no palco do Teatro Silvio Romero, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com mais de 30 anos de trajetória, o grupo Os Paspalhões abriu inscrições para uma oficina de teatro e palhaçaria, que será realizada no Teatro Silvio Romero, em Santana, município distante 17 km de Macapá. O objetivo é formar novos artistas e utilizar parte dos participantes em um espetáculo.

As aulas ocorrerão aos sábados e domingos, sob a condução do ator Silvio Guedes, que tem 40 anos de experiência em produções teatrais no Amapá e em outras regiões do país. Ele é criador do personagem palhaço Futrica. Inicialmente, estão sendo ofertadas 24 vagas para adolescentes, jovens e adultos. O conteúdo abrange técnicas específicas de teatro e palhaçaria.

“Entre os objetivos está o de formar e repassar aos alunos técnicas de teatro e palhaçaria. As aulas serão aos sábados e domingos. Com isso, vamos formar novos artistas que se juntarão aos mais experientes, prontos para encenar e participar de peças e espetáculos”, explicou Guedes.

A proposta dos organizadores é que alguns alunos, ao final da capacitação, integrem o elenco da peça O Espelho, que será apresentada no 9º Festival Curta Teatro, previsto para julho, em Macapá. Segundo Silvio Guedes, a experiência promete ser enriquecedora.

“As aulas vão além das técnicas. Elas proporcionam uma vivência que será útil tanto no palco quanto no cotidiano. Além disso, podem revelar novos talentos que irão brilhar nos palcos do Amapá e, quem sabe, até fora dele”, completou.

Os interessados devem realizar a matrícula exclusivamente pelo número (96) 99121-0291. As aulas começam no próximo sábado, dia 17.