Oiapoque emite vistos para a Guiana Francesa

A ação iniciou hoje (19) e vai até amanhã, terça-feira (20), no Fórum de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Pela primeira vez, o município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, recebe uma missão da Embaixada da França no Brasil para a realização da coleta biométrica necessária à emissão de vistos franceses. A ação iniciou hoje (19) e vai até amanhã, terça-feira (20), no Fórum de Oiapoque, e facilitará o acesso de moradores da região ao território da Guiana Francesa, onde o documento é obrigatório.

A iniciativa partiu de uma articulação da Secretaria de Estado de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Amapá Internacional), com apoio do Governo do Amapá. Desde setembro de 2024, a pasta tem atuado para descentralizar o processo de solicitação de vistos, que até então só podia ser feito presencialmente em Brasília (DF).

“O objetivo é facilitar a vida do cidadão, especialmente da população do extremo norte, que antes precisava enfrentar longas viagens para concluir o processo. Agora, com a presença da equipe consular em Oiapoque, os moradores poderão realizar a coleta biométrica sem sair da cidade”, explica o secretário de Estado, Fabrício Penafort.

A ação representa um avanço logístico e diplomático. Após a coleta, os passaportes serão encaminhados ao consulado francês em Brasília para a emissão do visto e, posteriormente, devolvidos via correio. O custo do procedimento é de 60 euros.

Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio por meio do link oficial da Embaixada da França: clique aqui para agendar. Os requerentes devem apresentar passaporte válido, documentos atualizados com suas respectivas cópias, foto no formato 3,5 x 4,5 cm e formulário preenchido.

A coleta biométrica tornou-se obrigatória após a adoção de novos padrões internacionais para a emissão do visto. Com isso, a Embaixada criou uma máquina itinerante, que possibilita a realização de missões em regiões estratégicas do país, como o Amapá. A primeira delas ocorreu em setembro de 2024, com a presença do embaixador Emmanuel Lenain.

Desde a retomada desse serviço no estado, cerca de 150 vistos já foram emitidos em missões realizadas em Macapá e outras localidades. O Fórum de Oiapoque foi colocado à disposição para sediar as atividades da embaixada, colaborando diretamente com a viabilização desta nova etapa.

Moradores que não conseguirem vaga nesta missão podem cadastrar um e-mail no site para serem informados sobre futuras datas de atendimento.