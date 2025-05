Operário morre eletrocutado ao perfurar poço 1 dia após aniversário

Vítima foi atingida por descarga elétrica de 13 mil volts no bairro Fazendinha; ele completou 38 anos um dia antes do acidente

Por OLHO DE BOTO

Um operário autônomo morreu eletrocutado ao ser atingido por uma descarga de 13 mil volts neste sábado (24), no bairro Fazendinha, zona sul de Macapá.

Raimundo Rodrigues Júnior havia sido contratado por um morador para perfurar um poço artesiano em frente a uma residência localizada no loteamento Alphaville. No momento em que se preparava para iniciar os trabalhos, o tubo de ferro que ele manuseava acabou tocando em um fio da rede elétrica da rua.

De acordo com moradores da área, havia outro trabalhador auxiliando a vítima no momento do acidente, mas ele conseguiu sair andando do local sem ferimentos graves.

A tragédia ocorreu um dia após o aniversário de Raimundo, que completou 38 anos na sexta-feira (23). Ele era morador do próprio bairro Fazendinha e, segundo informações preliminares, não teria percebido que o local da escavação estava muito próximo da rede de distribuição elétrica.

Equipes do Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar a perícia técnica. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil do Amapá vai investigar as circunstâncias do acidente para apurar responsabilidades e eventuais negligências.