Pai vai buscar drogas na companhia da filha de 6 anos é preso pela PM

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 41 anos, identificado como Jefferson Ferreira dos Santos, foi preso na tarde de ontem (7) na avenida Acre, bairro do Pacoval, em Macapá, após ser flagrado pela Polícia Militar do Amapá com drogas em seu veículo. A situação ganhou contornos ainda mais graves devido à presença da filha do suspeito, uma criança de apenas 6 anos, que estava no carro durante a abordagem.

A prisão foi resultado de informações repassadas pelo serviço de inteligência do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM). Segundo a PM, um indivíduo conhecido como “Cambota” foi visto entregando um pacote e uma mochila ao motorista do veículo interceptado.

Ao perceberem a aproximação da polícia, tanto “Cambota”, que estava em uma motocicleta, quanto Jefferson, tentaram empreender fuga. Os militares iniciaram um acompanhamento tático e conseguiram deter o veículo conduzido por Jefferson. A polícia informou que ele já possui passagens por casos de violência doméstica e crime de dano.

Durante a revista no veículo, os policiais encontraram duas pedras grandes e seis porções menores de drogas, todas acondicionadas em um saco plástico.

Diante da delicada situação, o próprio suspeito acionou sua esposa, que compareceu ao local para buscar a criança.

Jefferson Santos recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, ao Ciosp do Pacoval.