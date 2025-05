Paixão em miniatura tomará conta do Meio do Mundo em convenção inédita

Evento é gratuito e aberto ao público em geral. Quem deseja expor suas preciosidades, a participação também é gratuita, basta fazer a inscrição.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Macapá se prepara para sediar um evento inédito que promete encantar colecionadores e entusiastas de todas as idades: a primeira edição da Convenção de Carros em Miniatura No Meio do Mundo.

Organizada pelo Clube da Miniatura, a convenção tem como objetivo reunir um universo de apaixonados por esses pequenos notáveis, desde colecionadores experientes até curiosos de todas as idades.

De acordo com Alisson Simões, um dos organizadores do evento, a iniciativa busca congregar colecionadores, expositores, vendedores e especialistas em carros em miniatura colecionáveis em um único espaço.

Embora seja a primeira convenção do gênero em Macapá, o público já está familiarizado com encontros menores e mais frequentes promovidos pelo clube, que já somam cerca de vinte edições do Encontro de Colecionadores.

O evento é totalmente gratuito e aberto ao público em geral, atraindo um público diversificado que inclui crianças, idosos, homens e mulheres unidos pela paixão em comum. Para aqueles que desejam expor suas preciosidades, a participação também é gratuita, mediante inscrição prévia – as 40 vagas para expositores foram preenchidas com 17 dias de antecedência, demonstrando o grande interesse pela convenção.

A Convenção de Carros em Miniatura No Meio do Mundo acontecerá no dia 17 de maio, das 10h às 19h, no Vila Nova Shopping, localizado na Avenida Presidente Vargas, 341, no centro de Macapá.

“Teremos a miniatura oficial do evento, além de seis convidados especiais de São Paulo que compartilharão seus conhecimentos sobre customizações”, antecipa Alisson Simões. A programação inclui ainda demonstrações de abertura de caixas, uma vasta exposição de miniaturas e a oportunidade de adquirir peças únicas de diversos colecionadores.

A variedade e o valor das miniaturas expostas prometem surpreender os visitantes. Como destaca Alisson, “o céu é o limite” quando se trata do valor de algumas peças. No dia do evento, uma miniatura avaliada em R$ 2,5 mil estará em exibição, mas há exemplares raros que podem alcançar a impressionante cifra de R$ 20 mil.

Embora o foco principal sejam os carros em miniatura, o evento também abrirá espaço para outros itens colecionáveis, como bonecos, moedas e artigos de Pokémon, buscando agregar um público ainda maior. No entanto, a paixão pelos pequenos veículos será o grande destaque desta convenção inédita no coração do Amapá.