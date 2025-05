Passaporte para a vitória: AP retoma escolas gratuitas de futebol

Programa “Passaporte para Vitória” será implantado nos 16 municípios do estado, beneficiando mais de 6 mil jovens

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O programa social “Passaporte para Vitória”, que oferece aulas gratuitas de futebol para crianças e adolescentes, foi oficialmente retomado no Amapá graças à articulação do senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado Federal, em parceria com o governador Clécio Luís e o Instituto Léo Moura. O relançamento ocorreu nesta sexta-feira (2), em Macapá, com a presença de autoridades locais e do ex-jogador Léo Moura.

A iniciativa beneficiará mais de 6 mil jovens de 5 a 17 anos nos 16 municípios do estado. O programa também contempla crianças e adolescentes com deficiência, promovendo inclusão por meio do esporte. “É um espaço para que todos, independentemente de qualquer condição, usufruam dos benefícios do esporte”, destacou Davi Alcolumbre durante o evento.

O senador enfatizou que a retomada do programa é fruto de um trabalho conjunto, marcado por articulações e diálogo com diferentes esferas. “Foram muitos encontros e reuniões até conseguirmos, eu e o governador Clécio, trazer novamente ao nosso estado esse projeto tão especial e necessário, que usa o esporte como via de aprendizado”, afirmou.

Clécio Luís também ressaltou a importância da parceria com o senador para tornar o projeto realidade novamente. “Quero agradecer, mais uma vez, o senador Davi pelo empenho em concretizar sonhos para o nosso Amapá. Esse programa é sinônimo de oportunidade e geração de empregos, já que a mão de obra para executá-lo será toda local”, explicou o governador.

Presença nacional

O Instituto Léo Moura também atua em outros estados brasileiros, como Acre, Pará, Paraná e Rio de Janeiro. Com foco na formação cidadã, esportiva e social de crianças e adolescentes, o projeto também busca identificar talentos para o futebol profissional.

Durante o lançamento em Macapá, o ex-jogador Léo Moura agradeceu o empenho das lideranças do Amapá. “Graças ao esforço do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, junto com o governador Clécio, o projeto foi retomado e, o que já era bom, será ainda melhor”, declarou.