Patamo salva família encurralada por homem armado

Ocorrência foi no Bairro Novo Horizonte, horas após tiroteio que deixou 7 mortos,na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A mesma equipe da ação policial que terminou com 7 mortos na madrugada de domingo (4), no Bairro Pantanal, se envolveu em outra ocorrência complexa horas depois do tiroteio e conseguiu salvar uma família que estava encurralada, em cárcere privado, por um homem armado que havia invadido a casa das vítimas.

O caso ocorreu na manhã de domingo (4), no Bairro Novo Horizonte, em Macapá, logo depois que os policiais da Companhia Independente de Motopatrulhamento (Patamo) saíram do Pantanal e estavam a caminho do Ciosp para apresentar as armas que teriam sido apreendidas no tiroteio e foram chamados com urgência para o Novo Horizonte.

Lá, encontraram o invasor armado tentando entrar em dos um cômodos onde as vítimas estavam abrigadas. Os militares iniciaram uma negociação para o infrator se render, mas Francirley Martins do Livramento agarrou um policial da Patamo pelo colete balístico e tentou esfaqueá-lo, sendo necessário efetuar disparos com munições de impacto controlado.

A munição não letal não adiantou e o criminoso continuou o ataque. Diante do perigo iminente, foi necessário o uso de armamento convencional. Baleado, Francirley Livramento caiu ainda empunhando a faca e morreu antes da chegada do socorro médico.

As vítimas relataram que o indivíduo havia entrado na casa e feito parte da família refém, mas uma delas conseguiu fugir e avisar a polícia. Quando os militares chegaram ao local, se depararam com o criminoso tentando arrombar um dos cômodos da residência.

As autoridades não informaram a motivação para o ataque à família. O caso foi comunicado ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval.