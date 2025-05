Peixes mortos, ferrada de arraia e briga: os incidentes na Pescaria do Trabalhador em Macapá

Um dos momentos mais chocantes registrados foi a ferrada de uma arraia a uma garota participante da pescaria.

Por RODRIGO DIAS

A tradicional pescaria em comemoração ao Dia do Trabalhador na Praça Floriano Peixoto, em Macapá, nesta quinta-feira, 1º de maio, foi marcada por uma série de incidentes inusitados.

Relatos e vídeos que circulam nas redes sociais dão conta de ferimento por arraia, pesca de animais inesperados, denúncias de peixes mortos jogados nas lagoas e até tumulto com agressão. Tudo circulou em vídeos e fotos nas redes sociais.

Um dos momentos mais chocantes registrados foi a ferrada de uma arraia a uma garota participante da pescaria. As imagens angustiantes mostram a mulher agonizando de dor após ser atingida pelo ferrão do animal.

Em seguida, populares exibem o ferrão da arraia – dando ideia da gravidade do ferimento. Outro registro mostra o momento em que uma arraia é capturada utilizando uma tarrafa. Mas, as surpresas da pescaria não pararam por aí.

Pescadores também fisgaram um poraquê, peixe conhecido na Amazônia pelo perigo de emitir descargas elétricas quando se sente ameaçado. Outro caso inusitado foi uma fisgada acidental na qual o anzol engatou na boca de um cachorro.

A qualidade da pescaria também foi questionada. Um trabalhador que participava do evento gravou um vídeo sugerindo que muitos peixes já estavam mortos quando foram jogados nas duas lagoas da praça, o que explicaria o grande número de pessoas mergulhando para pegar o pescado.

Ao fundo da gravação, outras pessoas corroboram a informação sobre os animais mortos. Em outro trecho curioso, um menino aparece cheirando um peixe com aparência rígida. Outros registros semelhantes de peixes mortos foram feitos, com um dos autores comentando: “Por isso que não belisca, os peixes estão todos morto. Tá duro”.

A tradicional pescaria é fomentada pela Prefeitura de Macapá, que compra, com recursos públicos, o pescado para abastecer as duas lagoas da Praça Floriano Peixoto no dia do evento.

Além desses incidentes, a disputa pelos peixes gerou tumulto e até agressão. Um vídeo flagrou o momento em que um homem, em meio a uma discussão por peixes, entra em confronto físico com outro participante. A situação escalonou quando o indivíduo pegou e quebrou uma garrafa de vidro, tentando atacar o outro. Felizmente, ele foi contido por populares e posteriormente detido pela Guarda Municipal de Macapá.

Além da polêmica e debate, as imagens e relatos poderão levar a uma revisão das regras para as próximas edições da tradicional celebração. Por enquanto, a prefeitura ainda não se posicionou publicamente sobre os ocorridos.