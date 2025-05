Pentacampeão Cafu participa da inauguração de estádios no Amapá

No dia 22, o ex-jogador estará na cidade de Santana, a 17 km de Macapá, para a reinauguração do Estádio Augusto Antunes, o “Augustão”.

O ex-capitão da Seleção Brasileira e pentacampeão mundial, Cafu, participará de uma agenda de entregas de estádios municipais no Amapá nos dias 22 e 23 de maio.

No dia 22, o ex-jogador estará na cidade de Santana, a 17 km de Macapá, para a cerimônia de reinauguração do Estádio Augusto Antunes, o tradicional “Augustão”, que passou por obras de requalificação total, no valor de R$ 2,5 milhões, recurso de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues. A obra foi executada pelo governo do estado.

Já no dia 23, o capitão do penta segue para o município de Oiapoque, no extremo norte do estado, onde participa da reinauguração do Estádio Natizão, outro importante espaço que está sendo devolvido à população em condições modernas e adequadas para o futebol.

A reestruturação do Estádio Augusto Antunes incluiu novo gramado, reformas de arquibancadas cobertas, área para reservas, vestiários completos, cabines de imprensa, implantação do placar eletrônico e iluminação em LED, tudo de acordo com os padrões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A cerimônia contará também com a presença do governador Clécio Luís, do prefeito de Santana, Bala Rocha, e de autoridades locais.

“Estamos resgatando a história de Santana e criando oportunidades para a juventude. As duas iniciativas fazem parte de um esforço estadual para recuperar os principais equipamentos esportivos e promover inclusão social por meio do esporte. E a presença de Cafu, símbolo de superação e liderança no futebol brasileiro, reforça a importância dessas entregas para o desenvolvimento social, a formação de atletas e o incentivo a uma cultura de oportunidades”, afirmou o senador Randolfe.