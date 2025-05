Gênesis 33

O que nos leva a perdoar quando tudo nos chama a fazermos justiça com as mãos? A Bíblia nos traz muitos relatos sobre o poder do perdão. Veja o que ocorreu entre Jacó e Esaú, o primogênito que foi passado para trás. Tenha uma ótima semana com Deus e nosso Senhor Jesus!