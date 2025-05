Petrobras defende exploração de petróleo no Amapá em conferência mundial

Presidente da estatal, Magda Chambriard, e governador Clécio Luís defenderam a exploração na Margem Equatorial no evento que ocorrem nos EUA.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Amapá foi destaque na maior conferência mundial do setor de petróleo e gás, realizada nesta terça-feira (6), em Houston, nos Estados Unidos. Durante o evento, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defendeu a perfuração na Foz do Amazonas, localizada na Margem Equatorial, como uma grande oportunidade econômica para o estado, o país e o mundo.

As informações foram divulgadas nesta quarta (7) pelo site Valor Econômico, que teve acesso a um vídeo com as declarações da presidente.

Ao lado do governador Clécio Luís (Solidariedade), Magda afirmou que a Petrobras acredita no potencial da região e aguarda a concessão da licença ambiental para iniciar os trabalhos de prospecção.

“Celebro a presença do governador Clécio porque ele representa a oportunidade que temos na margem equatorial e no estado do Amapá, onde nós realmente acreditamos que teremos boas surpresas no momento em que tivermos a licença para perfurar”, declarou a presidente.

A executiva ainda destacou que toda a operação será conduzida com responsabilidade e uso de alta tecnologia.

“O povo do Amapá pode ficar tranquilo que a Petrobras atua com responsabilidade, empregando a mais alta tecnologia em benefício da população brasileira e da sociedade do Amapá”, afirmou.

Durante sua fala no painel do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Magda encerrou com a expressão em inglês “Let’s drill, baby!”, adaptação do lema “Drill, baby, drill”, utilizado por Donald Trump em defesa da exploração intensiva de petróleo nos Estados Unidos.

O governador Clécio Luís reforçou a importância da exploração para o futuro do estado. “Para nós do Amapá, isso é uma virada de chave na nossa economia. Nós queremos muito e precisamos muito dos recursos oriundos desse petróleo. E acreditamos que podemos fazer isso de uma forma muito segura”, afirmou.

A fala da presidente da Petrobras ocorre em meio à pressão crescente de lideranças políticas para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) conceda a licença ambiental necessária para o início da perfuração. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) é um dos principais articuladores da proposta no Congresso Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também já se manifestou, criticando a demora do Ibama e defendendo a liberação da atividade.

Por outro lado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sustenta que o processo deve seguir critérios técnicos rigorosos, já que a Foz do Amazonas é considerada uma área ambientalmente sensível. Em março, o Ibama aprovou o plano da Petrobras para a limpeza da sonda que será usada na operação, um passo que aproxima a estatal da obtenção da licença final.

Além do Amapá, a Margem Equatorial compreende áreas marítimas dos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.